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Economia do Cotidiano

Entenda proposta do governo para ofertar conta de luz de graça aos brasileiros

Ouça a análise do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 17:52

Publicado em 

23 abr 2025 às 17:52
Energia elétrica
Conta de energia elétrica sobe novamente. Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o Ministério de Minas e Energia quer aumentar o número de beneficiários da tarifa social de energia elétrica — que concede isenção ou descontos na conta de luz. A ideia é que a medida alcance 60 milhões de brasileiros. A proposta de projeto de lei foi enviada à Casa Civil na quarta-feira (16) e pode sofrer alterações até ser encaminhada ao Congresso Nacional. Ouça a conversa completa!
Economia Cotidiano - 23-04-25

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