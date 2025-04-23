Entenda proposta do governo para ofertar conta de luz de graça aos brasileiros

Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o Ministério de Minas e Energia quer aumentar o número de beneficiários da tarifa social de energia elétrica — que concede isenção ou descontos na conta de luz. A ideia é que a medida alcance 60 milhões de brasileiros. A proposta de projeto de lei foi enviada à Casa Civil na quarta-feira (16) e pode sofrer alterações até ser encaminhada ao Congresso Nacional. Ouça a conversa completa!
Economia Cotidiano - 23-04-25