Entenda por que o Pix virou alvo da investigação comercial contra o Brasil

O assunto em destaque nesta edição de Economia do Cotidiano, o assunto em destaque é a polêmica em torno do Pix. O Pix, sistema brasileiro de pagamento instantâneo, entrou na mira do governo dos Estados Unidos durante uma investigação comercial aberta na terça-feira (15) a pedido do presidente Donald Trump. No documento que oficializou o processo, a gestão Trump não mencionou o Pix diretamente, mas fez referência a “serviços de comércio digital e pagamento eletrônico”, inclusive os oferecidos pelo Estado brasileiro. O Pix o único sistema do governo com essa finalidade. O comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!