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Economia do Cotidiano

Entenda os impactos das novas medidas para conter o preço dos combustíveis

As explicações são do economista Celso Bissoli

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 18:08

Publicado em 

22 jun 2022 às 18:08
Edifício-sede da Petrobras, no Rio de Janeiro
Edifício-sede da Petrobras, no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, disse em audiência pública na Câmara dos Deputados que não é possível interferir no preço dos combustíveis. Ele explicou que o governo apenas indica o presidente da Petrobras e que os preços não estão no controle do governo. Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica os impactos das novas medidas para conter o preço dos combustíveis, como o teto do ICMS, CPI e troca de presidente da estatal. Ouça:
Economia do Cotidiano - 22/06/2022

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