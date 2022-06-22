Entenda os impactos das novas medidas para conter o preço dos combustíveis

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, disse em audiência pública na Câmara dos Deputados que não é possível interferir no preço dos combustíveis. Ele explicou que o governo apenas indica o presidente da Petrobras e que os preços não estão no controle do governo. Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica os impactos das novas medidas para conter o preço dos combustíveis, como o teto do ICMS, CPI e troca de presidente da estatal. Ouça: