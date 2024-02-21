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Economia do Cotidiano

Entenda os impactos da isenção do IR para quem ganha até dois salários mínimos

Ouça as análises do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 18:57

Publicado em 

21 fev 2024 às 18:57
Imposto de renda, Leão do IR, Receita Federal
Imposto de renda, Leão do IR, Receita Federal Crédito: Joédson Alves/agência Brasil
Nesta edição de "Economia de Cotidiano", o comentarista Celso Bissoli explica quais os impactos da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 21-02-24

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