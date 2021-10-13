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Economia do Cotidiano

Entenda o que faz o preço dos alimentos aumentar ou baixar no Brasil

Ouça o economista Celso Bissoli

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 18:21

Publicado em 

13 out 2021 às 18:21
Supermercado, mercado, comida, inflação dos alimentos
Inflação dos alimentos Crédito: Pexels
O brasileiro que deixou de consumir carne bovina por causa do preço elevado e migrou para proteínas mais baratas deverá ter uma infeliz surpresa nos próximos meses. O aumento da demanda por ovos e carnes de frango e suína e também a alta dos custos de produção tendem a impulsionar as cotações desses alimentos nos próximos meses. Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica o que faz o preço dos alimentos aumentar ou abaixar e como isso impacta no dia a dia dos brasileiros. Ouça:
Economia do Cotidiano - 13/10/2021

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