Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

Entenda como a pandemia impactou no valor do IPVA em 2022

Ouça o economista Celso Bissoli

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 17:09

Publicado em 

05 jan 2022 às 17:09
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) Crédito: Pedro Cunha
Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli analisa o cenário de reajustes de até 30% enfrentado pelos brasileiros com relação ao Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores. O forte aumento do IPVA reflete o comportamento incomum do mercado de veículos usados em 2021. No ano passado, o valor dos usados subiu em média 22,54%, segundo a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), cuja tabela serve de referência para a cobrança do imposto. No Espírito Santo, informou o governo do Estado, "para abrandar o aumento da base de cálculo", decidiu-se aumentar o desconto para quem optar pelo pagamento em cota única. Ouça a análise:
Economia do Cotidiano - 05/01/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados