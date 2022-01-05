Entenda como a pandemia impactou no valor do IPVA em 2022

Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli analisa o cenário de reajustes de até 30% enfrentado pelos brasileiros com relação ao Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores. O forte aumento do IPVA reflete o comportamento incomum do mercado de veículos usados em 2021. No ano passado, o valor dos usados subiu em média 22,54%, segundo a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), cuja tabela serve de referência para a cobrança do imposto. No Espírito Santo, informou o governo do Estado, "para abrandar o aumento da base de cálculo", decidiu-se aumentar o desconto para quem optar pelo pagamento em cota única. Ouça a análise: