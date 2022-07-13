Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

Entenda a queda nos preços dos combustíveis após corte de impostos

A análise é de Celso Bissoli

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 18:22

Publicado em 

13 jul 2022 às 18:22
Posto de combustível, gasolina, etanol, abastecimento
Posto de combustível em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A redução do ICMS, na maioria dos estados, derrubou o preço da gasolina em 8,9% na semana de 3 a 9 de julho, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio em todo o território nacional passou de R$ 7,13 o litro para R$ 6,49. Já o diesel, que não foi beneficiado pelo estabelecimento de um teto do tributo, teve ligeira queda, de 0,4%. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
ECONOMIA DO COTIDIANO - 13-07-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista fica ferido em estado grave após sofrer acidente na BR 482 em Cachoeiro
Imagem BBC Brasil
As camisas mais icônicas de todas as Copas — e o que as tornam as melhores
Grupo Bortolini abre novas oportunidades de emprego em Colatina
Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados