Entenda a queda nos preços dos combustíveis após corte de impostos

A redução do ICMS, na maioria dos estados, derrubou o preço da gasolina em 8,9% na semana de 3 a 9 de julho, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio em todo o território nacional passou de R$ 7,13 o litro para R$ 6,49. Já o diesel, que não foi beneficiado pelo estabelecimento de um teto do tributo, teve ligeira queda, de 0,4%. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!