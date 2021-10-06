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Economia do Cotidiano

Entenda a lei que autoriza o aumento do novo Bolsa Família

As explicações são do economista Celso Bissoli

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 19:22

Publicado em 

06 out 2021 às 19:22
Dinheiro, real, moeda
Fundos tiveram captação bilionária recorde no 1º trimestre de 2021 Crédito: Pexels
O governo federal sancionou na terça-feira (5) uma mudança orçamentária que permitirá que propostas em tramitação no Congresso Nacional sejam utilizadas como fonte de recursos para programas do governo. Na prática, a mudança irá atrelar o novo Bolsa Família, batizado de Auxílio Brasil, à aprovação da reforma do Imposto de Renda, que ainda está em discussão no Senado. Essa possibilidade já foi criticada por especialistas, que avaliam que a mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é inconstitucional e fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com a legislação atual, novas despesas só podem ser criadas com alguma compensação: seja a diminuição de outros gastos, seja o aumento de receitas. Assunto para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça:
Economia do Cotidiano - 06/10/2021

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