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Como ficam os juros?

Embate entre Fed e Trump mexe com o mundo todo!

Donald Trump toma decisão inédita na história dos EUA ao determinar demissão de diretora do Banco Central americano

Publicado em 27 de Agosto de 2025 às 17:15

Publicado em 

27 ago 2025 às 17:15
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: auto-uReuters/Folhapresspload
O embate entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Federal Reserve, o banco central americano está agitando o mercado financeiro. A polêmica da vez é a tentativa de demissão da diretora do Fed, Lisa Cook, por Trump, que se recusou a sair e afirmou que irá à Justiça para se manter no cargo. Especialistas alertam que a incerteza gerada por esse conflito pode ter impactos negativos sobre o dólar e os investimentos globais. Mais detalhes no comentário de Celso Bissoli.
Economia do Cotidiano - 27-08-25

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