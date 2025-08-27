Embate entre Fed e Trump mexe com o mundo todo!

O embate entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Federal Reserve, o banco central americano está agitando o mercado financeiro. A polêmica da vez é a tentativa de demissão da diretora do Fed, Lisa Cook, por Trump, que se recusou a sair e afirmou que irá à Justiça para se manter no cargo. Especialistas alertam que a incerteza gerada por esse conflito pode ter impactos negativos sobre o dólar e os investimentos globais. Mais detalhes no comentário de Celso Bissoli.