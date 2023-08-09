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Drex: entenda o que é o real digital lançado pelo Banco Central

A análise é do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 17:55

Publicado em 

09 ago 2023 às 17:55
Edifício-sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte, em Brasília
Edifício-sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte, em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Banco Central (BC) anunciou na segunda-feira (7) o Drex, o nome oficial do real digital do Brasil. Cada letra do nome é referente a uma característica da ferramenta. Com previsão de lançamento até o final de 2024, o real digital será uma versão da moeda brasileira, que poderá ser convertida para qualquer outra forma de pagamento e também usada para transações do dia a dia. Mas o que é o Drex e o que muda na vida das pessoas? Ouça a análise do comentarista Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 09-08-23

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