Drex: entenda o que é o real digital lançado pelo Banco Central

O Banco Central (BC) anunciou na segunda-feira (7) o Drex, o nome oficial do real digital do Brasil. Cada letra do nome é referente a uma característica da ferramenta. Com previsão de lançamento até o final de 2024, o real digital será uma versão da moeda brasileira, que poderá ser convertida para qualquer outra forma de pagamento e também usada para transações do dia a dia. Mas o que é o Drex e o que muda na vida das pessoas? Ouça a análise do comentarista Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!