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Economia do Cotidiano

Donald Trump nos EUA: o que esperar para o dólar e os efeitos para o Brasil?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 17:35

Publicado em 

22 jan 2025 às 17:35
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: auto-uReuters/Folhapresspload
Eleito presidente dos Estados Unidos em novembro de 2024, Donald Trump tomou posse oficialmente na segunda-feira (20), em um evento no Capitólio, em Washington DC. Em seu primeiro discurso como 47º presidente do país, o republicano anunciou a assinatura de uma série de medidas que, segundo ele, vão levar à "restauração completa da América". No campo econômico, disse que irá derrotar a inflação e confirmou a aplicação de tarifas para importação. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica os impactos do governo Trump na economia brasileira. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 22-01-25

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