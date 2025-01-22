Donald Trump nos EUA: o que esperar para o dólar e os efeitos para o Brasil?

Eleito presidente dos Estados Unidos em novembro de 2024, Donald Trump tomou posse oficialmente na segunda-feira (20), em um evento no Capitólio, em Washington DC. Em seu primeiro discurso como 47º presidente do país, o republicano anunciou a assinatura de uma série de medidas que, segundo ele, vão levar à "restauração completa da América". No campo econômico, disse que irá derrotar a inflação e confirmou a aplicação de tarifas para importação. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica os impactos do governo Trump na economia brasileira. Ouça a conversa completa!