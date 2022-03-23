Dólar tem sexto dia seguido de queda; por que a moeda está caindo?

O dólar segue em queda nesta quarta-feira (23), chegando a ser negociado abaixo de R$ 4,90 e engatando seu sexto dia de negócios seguido de baixa. A queda vem conforme os investidores continuam a enxergar o país como atraente para investimentos. Por que o dólar está perdendo força em 2022? Tema para Celso Bissoli, nesta edição do "Economia do Cotidiano".
Outro tema em destaque: o impacto do corte de imposto sobre alimentos e etanol. O governo federal anunciou, na segunda-feira (21), que vai zerar o imposto de importação do etanol até 31 de dezembro deste ano. A decisão foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 23-03-22.mp3