Dólar tem sexto dia seguido de queda; por que a moeda está caindo?

O dólar segue em queda nesta quarta-feira (23), chegando a ser negociado abaixo de R$ 4,90 e engatando seu sexto dia de negócios seguido de baixa. A queda vem conforme os investidores continuam a enxergar o país como atraente para investimentos. Por que o dólar está perdendo força em 2022? Tema para Celso Bissoli, nesta edição do "Economia do Cotidiano".