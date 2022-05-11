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Economia do Cotidiano

Disparada: inflação fica em 1,06% em abril e atinge 12,13% em 12 meses

Ouça a análise do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 18:40

Publicado em 

11 mai 2022 às 18:40
Posto de combustível, gasolina, etanol, abastecimento
Posto de combustível Crédito: Vitor Jubini
Puxado pela alta dos preços dos combustíveis, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, ficou em 1,06% em abril, após alta de 1,62% em março, segundo divulgou nesta quarta-feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a maior variação para um mês de abril desde 1996 (1,26%). Ou seja, em 26 anos. No ano de 2022, o IPCA acumula alta de 4,29%.
Apesar de ter desacelerado frente ao resultado de março, a inflação saltou para 12,13% no acumulado em 12 meses, acima dos 11,30% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Trata-se da maior inflação para o período de 1 ano desde outubro de 2003 (13,98%). Para onde caminhamos? Tema desta edição do Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 11-05-22.mp3

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