Disparada: inflação fica em 1,06% em abril e atinge 12,13% em 12 meses

Puxado pela alta dos preços dos combustíveis, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, ficou em 1,06% em abril, após alta de 1,62% em março, segundo divulgou nesta quarta-feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a maior variação para um mês de abril desde 1996 (1,26%). Ou seja, em 26 anos. No ano de 2022, o IPCA acumula alta de 4,29%.