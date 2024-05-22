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Economia do Cotidiano

Desigualdade salarial: homens ganham até 3,9 vezes o salário de mulheres na mesma ocupação

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 22 de Maio de 2024 às 18:19

Publicado em 

22 mai 2024 às 18:19
Salário mínimo vai subir para R$ 1.320 a partir de 1º de maio.
Salário Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Um estudo recente realizado pela Folha de São Paulo aponta a disparidade salarial entre homens e mulheres no Brasil, especialmente em cargos de liderança. Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2022 mostram que a hora de trabalho de um homem no cargo de diretor financeiro pode valer até 3,9 vezes mais do que a de uma mulher na mesma função. Essa desigualdade se estende a outras ocupações de alto escalão, onde os homens podem ganhar até 3,4 vezes mais do que suas colegas do sexo feminino. O comentarista Celso Bissoli aborda o assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 22-05-24

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