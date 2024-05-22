Desigualdade salarial: homens ganham até 3,9 vezes o salário de mulheres na mesma ocupação

Um estudo recente realizado pela Folha de São Paulo aponta a disparidade salarial entre homens e mulheres no Brasil, especialmente em cargos de liderança. Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2022 mostram que a hora de trabalho de um homem no cargo de diretor financeiro pode valer até 3,9 vezes mais do que a de uma mulher na mesma função. Essa desigualdade se estende a outras ocupações de alto escalão, onde os homens podem ganhar até 3,4 vezes mais do que suas colegas do sexo feminino. O comentarista Celso Bissoli aborda o assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!