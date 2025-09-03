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Economia do Cotidiano

Desigualdade de renda e taxa de desocupação caem no Brasil; entenda

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 03 de Setembro de 2025 às 20:14

Publicado em 

03 set 2025 às 20:14
Organizar as finanças ajuda a reduzir o impacto negativo durante o desemprego (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock)
[Edicase]Organizar as finanças ajuda a reduzir o impacto negativo durante o desemprego (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock) Crédito: Imagem: SuPatMaN | Shutterstock
Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que a a desigualdade de renda sofreu uma queda no Brasil de 2023 para 2024, segundo o relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades. Em 2024, o rendimento médio do 1% mais rico do país foi 30,5 vezes superior ao rendimento médio dos 50% mais pobres, apresentando redução em comparação com o ano anterior (32,9 vezes). A maior disparidade foi registrada na região Nordeste (32 vezes), enquanto a menor ocorreu no Sul (23,3 vezes). A taxa de desocupação atingiu 6,6% da força de trabalho do país, uma redução de -1,2% em relação a 2023. A queda na taxa de desocupação foi maior para as mulheres, que saiu de 9,5% em 2023 para 8,1% em 2024, e para a população negra, de 9,1% em 2023 para 7,6% em 2024. As informações são de "UOL". O comentarista analisa o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 03-09-25

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