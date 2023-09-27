Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

Desenrola: fase dos leilões começou e a expectativa é renegociar até R$ 79 bilhões

Ouça as análises do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 18:16

Publicado em 

27 set 2023 às 18:16
Empréstimo
Empréstimo Crédito: Pexels
Na última segunda (25), começou a segunda fase do programa Desenrola, uma iniciativa do governo federal para a renegociação de créditos. Até esta quarta-feira (27), 709 credores participam de um leilão de descontos. Quem ofertar os maiores descontos será contemplado com a garantia do programa. Segundo o Ministério da Fazenda, a expectativa é de que sejam negociados quase R$ 79 bilhões de dívidas de até R$ 5 mil. O comentarista Celso Bissoli trata do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 27-09-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados