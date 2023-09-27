Desenrola: fase dos leilões começou e a expectativa é renegociar até R$ 79 bilhões

Na última segunda (25), começou a segunda fase do programa Desenrola, uma iniciativa do governo federal para a renegociação de créditos. Até esta quarta-feira (27), 709 credores participam de um leilão de descontos. Quem ofertar os maiores descontos será contemplado com a garantia do programa. Segundo o Ministério da Fazenda, a expectativa é de que sejam negociados quase R$ 79 bilhões de dívidas de até R$ 5 mil. O comentarista Celso Bissoli trata do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!