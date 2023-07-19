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Desenrola começou a valer nesta semana. O que esperar do programa?

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 17:52

Publicado em 

19 jul 2023 às 17:52
Programa Desenrola Brasil
Programa Desenrola Brasil Crédito: Governo Federal
O programa para renegociação de dívidas, o "Desenrola Brasil", começou na segunda-feira (17). A primeira fase dará prioridade para dívidas bancárias, como as de cartão de crédito. O programa será dividido nas faixas 1 e 2. As pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) fazem parte da faixa 1 do Desenrola. Dívidas de até R$ 5 mil, feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, poderão ser renegociadas. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica o que esperar do programa. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 19-07-23

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