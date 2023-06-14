Desenrola Brasil: os prós e contras do programa de renegociação de dívidas

O Ministério da Fazenda lançou o Desenrola Brasil. O programa é voltado para a renegociação de dívidas e, segundo as estimativas do governo, tem potencial para tirar até 70 milhões de brasileiros do vermelho. Serão contempladas as dívidas de famílias com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), no valor de até R$ 5 mil e que tenham sido contraídas pelos devedores até o fim de 2022. Além disso, qualquer credor que deseje participar do Desenrola deverá abonar dívidas que estejam em aberto no valor de até R$ 100. O comentarista Celso Bissoli fala do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!