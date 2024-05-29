Cresce número de jovens que não estudam, não trabalham e nem procuram emprego

Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o número de jovens que não estudam, não trabalham e nem estão procurando emprego cresceu no último ano, aponta um levantamento do Ministério do Trabalho divulgado na terça-feira (28). O Brasil tinha 4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos nesta situação no 1º trimestre de 2023, de acordo com a pesquisa. Esse número saltou para 5,4 milhões no mesmo período deste ano. Deste grupo, cerca de 60% são mulheres, a maioria com filhos pequenos, e 68% são negros, segundo o estudo.