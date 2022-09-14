Corte de imposto sobre gasolina no Brasil leva usinas a produzirem mais açúcar que etanol

A decisão do governo federal de cortar drasticamente os impostos sobre combustíveis, principalmente a gasolina, deve levar as usinas a evitar o biocombustível e se concentrar fortemente no açúcar. Este é o tema do Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Especialistas em açúcar e etanol disseram que os lucros com as vendas de etanol de cana caíram tanto em comparação com os do açúcar que as usinas brasileiras, que têm flexibilidade para produzir mais de um ou outro, vão mudar o máximo possível para a produção de açúcar à medida que a safra entrar na segunda etapa. Ouça a conversa completa!