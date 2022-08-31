Contas públicas registram superávit de R$ 20,4 bi em julho, recorde para o mês

Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli traz como destaque a notícia de que as contas do setor público consolidado registraram superávit primário de R$ 20,44 bilhões em julho deste ano, informou o Banco Central nesta quarta-feira (31). O superávit primário acontece quando as receitas com impostos ficam acima das despesas, desconsiderando os juros da dívida pública. Quando acontece o contrário, há déficit. O resultado engloba o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 31-08-22