Como quebra dos bancos americanos SVB e Signature Bank pode afetar o Brasil?

Nos últimos dias as atenções se voltaram para o mercado financeiro com a falência de dois bancos americanos em um intervalo de três dias. Na sexta-feira (10), o Silicon Valley Bank foi tomado por controladores e teve a falência decretada quando o banco se viu incapaz de devolver o dinheiro depositado após uma corrida de clientes para fazer saques. No domingo, outro banco que estava prestes a entrar em colapso, o Signature Bank, também foi tomado por controladores. O SVB era o 16º maior banco dos EUA e um dos principais bancos usados por empresas de tecnologia e startups, que floresceram nos EUA no chamado Vale do Silício. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli analisa o assunto. Ouça a conversa completa!