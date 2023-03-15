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Economia do Cotidiano

Como quebra dos bancos americanos SVB e Signature Bank pode afetar o Brasil?

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 15 de Março de 2023 às 17:48

Publicado em 

15 mar 2023 às 17:48
Silicon Valley Bank
Silicon Valley Bank Crédito: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images)
Nos últimos dias as atenções se voltaram para o mercado financeiro com a falência de dois bancos americanos em um intervalo de três dias. Na sexta-feira (10), o Silicon Valley Bank foi tomado por controladores e teve a falência decretada quando o banco se viu incapaz de devolver o dinheiro depositado após uma corrida de clientes para fazer saques. No domingo, outro banco que estava prestes a entrar em colapso, o Signature Bank, também foi tomado por controladores. O SVB era o 16º maior banco dos EUA e um dos principais bancos usados por empresas de tecnologia e startups, que floresceram nos EUA no chamado Vale do Silício. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli analisa o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 15-03-23

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