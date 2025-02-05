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Economia do Cotidiano

Como o dólar tem repetidas quedas em 2025? Economista explica!

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 17:41

Publicado em 

05 fev 2025 às 17:41
Cotação do dólar apareceu errada em painel do Google neste feriado de Natal
A disparada do dólar no final de 2024 deu lugar a uma série de quedas neste início de ano Crédito: Freepik
A disparada do dólar no final de 2024 deu lugar a uma série de quedas neste início de ano. A moeda norte-americana encerrou o primeiro dia útil de 2025 a R$ 6,16, mas chegou a R$ 5,77 no fechamento na terça-feira (4). O recuo é de 6,76% no período, com os últimos 12 dias seguidos de baixa. Eventos da economia nacional e global estão por trás das movimentações da moeda. As informações são do "G1". Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 05-02-25

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