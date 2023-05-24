Como ficou o novo arcabouço fiscal aprovado na Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do novo arcabouço fiscal na noite de terça-feira (23). Em linhas gerais, a proposta substitui o "teto de gastos". O projeto, enviado pelo governo, sofreu alterações do relator Cláudio Cajado (PP-AL). Os deputados ainda votarão destaques que poderão alterar o texto nesta quarta-feira (24). Após a conclusão da votação na Câmara, o texto seguirá para análise no Senado. O arcabouço fiscal limita os gastos do governo e coloca regras para o crescimento das despesas nos próximos anos. Celso Bissoli explica tudo sobre o tema nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!