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Economia do Cotidiano

Como ficou o novo arcabouço fiscal aprovado na Câmara

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 17:54

Publicado em 

24 mai 2023 às 17:54
Congresso, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado
Congresso, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Crédito: Pedro França - Agência Senado
A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do novo arcabouço fiscal na noite de terça-feira (23). Em linhas gerais, a proposta substitui o "teto de gastos". O projeto, enviado pelo governo, sofreu alterações do relator Cláudio Cajado (PP-AL). Os deputados ainda votarão destaques que poderão alterar o texto nesta quarta-feira (24). Após a conclusão da votação na Câmara, o texto seguirá para análise no Senado. O arcabouço fiscal limita os gastos do governo e coloca regras para o crescimento das despesas nos próximos anos. Celso Bissoli explica tudo sobre o tema nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 24-05-23

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