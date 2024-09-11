Como a pior seca dos últimos 70 anos impacta a inflação no Brasil?

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Brasil está enfrentando a pior seca já registrada nos últimos 70 anos. A escassez de água em quase 4 mil municípios impacta diretamente nos setores agrícola, de energia e de transportes, o que acaba afetando, também, o preço de produtos adquiridos por consumidores brasileiros em supermercados, por exemplo. Nesta edição de "Economia do Cotidiano", o comentarista Celso Bissoli explica como a falta de água influencia a inflação brasileira. Ouça a conversa completa!