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Economia do Cotidiano

Como a decisão do Copom sobre a taxa de juros impacta na cotação do dólar

Ouça as explicações do economista Celso Bissoli

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:43

Publicado em 

27 out 2021 às 17:43
Dólar
Dólar Crédito: Pixabay
O dólar oscilava entre estabilidade e leve queda, mas passou a subir no final da manhã desta quarta-feira (27), com os mercados à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a nova taxa básica de juros, em meio a expectativas de elevação mais agressiva da Selic. Às 12h44, a moeda norte-americana subia 0,20%, cotada a R$ 5,5830. Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica como a decisão do Copom impacta na cotação do dólar. Ouça:
Economia do Cotidiano - 27/10/2021

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