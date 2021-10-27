Como a decisão do Copom sobre a taxa de juros impacta na cotação do dólar

O dólar oscilava entre estabilidade e leve queda, mas passou a subir no final da manhã desta quarta-feira (27), com os mercados à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a nova taxa básica de juros, em meio a expectativas de elevação mais agressiva da Selic. Às 12h44, a moeda norte-americana subia 0,20%, cotada a R$ 5,5830. Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica como a decisão do Copom impacta na cotação do dólar. Ouça: