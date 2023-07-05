Como a contagem da população pelo IBGE impacta na economia

A população contabilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um dos critérios usados para calcular quanto dinheiro a União deve transferir a determinado município. Dados do Censo 2022, divulgados na última semana mostram que o Brasil tem 203.062.512 habitantes. Os dados do Censo, que incluem o número de habitantes de cada cidade, são essenciais para o desenho e manutenção de políticas públicas, além de servirem de parâmetro para várias obrigações do estado, como o repasse de receitas para estados e municípios. A transferência de recursos da União para governos estaduais e para as prefeituras está prevista na Constituição e se explica pelo regime tributário brasileiro. O comentarista Celso Bissoli trata do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!