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Economia do Cotidiano

Como a contagem da população pelo IBGE impacta na economia

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 18:05

Publicado em 

05 jul 2023 às 18:05
Censo do IBGE
Censo do IBGE Crédito: Arquivo/Agência Brasil
A população contabilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um dos critérios usados para calcular quanto dinheiro a União deve transferir a determinado município. Dados do Censo 2022, divulgados na última semana mostram que o Brasil tem 203.062.512 habitantes. Os dados do Censo, que incluem o número de habitantes de cada cidade, são essenciais para o desenho e manutenção de políticas públicas, além de servirem de parâmetro para várias obrigações do estado, como o repasse de receitas para estados e municípios. A transferência de recursos da União para governos estaduais e para as prefeituras está prevista na Constituição e se explica pelo regime tributário brasileiro. O comentarista Celso Bissoli trata do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 05-07-23

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