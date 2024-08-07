Como a baixa absorção de jovens no mercado tem gerado problemas sociais e econômicos ao Brasil?

Nesta edição de "Economia do Cotidiano", o comentarista Celso Bissoli analisa os problemas que a baixa absorção de jovens no mercado tem gerado à economia Brasileira. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 07-08-24
Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 18:42
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