Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

Como a baixa absorção de jovens no mercado tem gerado problemas sociais e econômicos ao Brasil?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 18:42

Publicado em 

07 ago 2024 às 18:42
Jovens no trabalho
Jovens no trabalho Crédito: Pexels
Nesta edição de "Economia do Cotidiano", o comentarista Celso Bissoli analisa os problemas que a baixa absorção de jovens no mercado tem gerado à economia Brasileira. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 07-08-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados