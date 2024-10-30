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Economia do Cotidiano

Censo: mais mulheres no comando da casa e mais pessoas morando sozinhas

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 16:50

Publicado em 

30 out 2024 às 16:50
Censo do IBGE
Censo do IBGE Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Pela primeira vez, há mais mulheres na posição de comando das casas brasileiras do que como esposa do responsável, revelam os novos dados do Censo 2022 sobre composição familiar, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além do sustento, muitas realizam sozinhas a tarefa de cuidar da família. Foi uma mudança significativa em relação ao último Censo, em 2010, quando o percentual de homens responsáveis pelos domicílios era bem maior do que o de mulheres. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 30-10-24

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