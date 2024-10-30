Censo: mais mulheres no comando da casa e mais pessoas morando sozinhas

Pela primeira vez, há mais mulheres na posição de comando das casas brasileiras do que como esposa do responsável, revelam os novos dados do Censo 2022 sobre composição familiar, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além do sustento, muitas realizam sozinhas a tarefa de cuidar da família. Foi uma mudança significativa em relação ao último Censo, em 2010, quando o percentual de homens responsáveis pelos domicílios era bem maior do que o de mulheres. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!