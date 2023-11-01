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Economia do Cotidiano

Censo 2022: desafios para a economia brasileira com o envelhecimento da população

Ouça o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 18:49

Publicado em 

01 nov 2023 às 18:49
Mãos
Mãos Crédito: Pexels
Novos dados do Censo de 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a idade mediana do brasileiro passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. Isso significa que metade da população tem até 35 anos, e a outra metade é mais velha que isso. Em 2022, o Brasil registrou também o maior salto de envelhecimento entre dois censos desde 1940, passando a ter 55 idosos para cada 100 jovens. A tendência do país, portanto, é ter cada vez menos jovens e cada vez mais idosos — transição que aumenta os desafios para a economia brasileira. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 01-11-23

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