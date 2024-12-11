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Economia do Cotidiano

Carne é a "vilã" do IPCA de novembro; entenda

Ouça os comentários de Economia do Cotidiano

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 18:26

Publicado em 

11 dez 2024 às 18:26
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ipva, pagamento, carr Crédito: Shutterstock
A inflação oficial no país desacelerou de uma alta de 0,56% em outubro para 0,39% em novembro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com um avanço maior dos grupos de alimentação e bebidas, além das despesas pessoais, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu, então, 0,39% na análise de novembro. O grupo alimentação e bebidas registrou a maior variação, com 1,55%, contribuindo com 0,33 ponto percentual para a alta do índice geral, com as carnes entre os maiores vilões. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 11-12-24

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