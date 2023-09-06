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Economia do Cotidiano

Câmara aprova projeto que limita juros do cartão de crédito; entenda

A análise é do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 18:51

Publicado em 

06 set 2023 às 18:51
Cartão, cartão de crédito, cartão de débito
Cartão Crédito: Pixabay
A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (5) projeto de lei que remete ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a fixação de limites para os juros do cartão de crédito e cria o programa Desenrola Brasil de refinanciamento de dívidas pessoais. A proposta será enviada ao Senado. O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado quando o cliente não paga integralmente a fatura do cartão. A sobra entra, então, na modalidade conhecida como rotativo. Segundo dados do Banco Central, a inadimplência do crédito atinge cerca de 50% das operações. Os juros, com taxa média anual acima dos 400%, são considerados abusivos por especialistas. O comentarista Celso Bissoli fala do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 06-09-23

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