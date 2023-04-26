'Caixa-preta' das renúncias tributárias: governo tenta recuperar receitas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender o combate às renúncias fiscais e aos "ralos que se abriram para drenar os recursos públicos", a fim de arrecadar os cerca de R$ 150 bilhões necessários para conseguir deixar em pé o novo arcabouço fiscal — o conjunto de regras encaminhado ao Congresso para evitar o aumento descontrolado da dívida pública. O chefe da equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu abrir a "caixa preta" das renúncias e incentivos fiscais, dando maior transparência sobre quem são os maiores beneficiários das isenções. Ele reforçou que "meia dúzia" fazem lobbies "ilegítimos" no Congresso e no Judiciário e provocam perdas de cerca de R$ 600 bilhões aos cofres públicos. Este é o tema em destaque nesta edição do Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!