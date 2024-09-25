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Economia do Cotidiano

Brasileiros gastaram cerca de R$ 20 bi por mês com apostas on-line; entenda impactos

Ouça os comentários de Celso Bisolli

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 18:00

Publicado em 

25 set 2024 às 18:00
Apostas bets
Apostas bets Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil
Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o volume mensal de transferências via Pix de pessoas físicas para empresas de apostas on-line variou entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões neste ano, conforme estimativas do Banco Central (BC). Em agosto, o volume mensal das apostas on-line é de R$ 20,8 bilhões, contra R$ 1,9 bilhão de arrecadação de todos os sorteios de loterias da Caixa Econômica Federal. Os dados constam de nota técnica produzida pelo Departamento de Estatísticas do Banco Central a pedido do senador Omar Aziz (PSD-AM). Este é o primeiro raio-x com dados oficiais do tamanho do mercado de apostas on-line no país. As informações são de "O Globo". Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 25-09-24

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