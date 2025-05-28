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Economia do Cotidiano

Brasileiro volta às dívidas após Desenrola; entenda

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 28 de Maio de 2025 às 17:04

Publicado em 

28 mai 2025 às 17:04
Dinheiro, contas, dívidas, financeiro
O cenário se explica por uma série de fatores, que incluem inflação, juros altos, baixa qualidade do crédito oferecido e pouca educação financeira Crédito: Pexels
Os índices de endividamento e inadimplência do brasileiro voltaram a subir nos últimos meses - e a tendência é que continuem aumentando. Isso mesmo após o Desenrola, programa lançado pelo governo para renegociação de dívidas que operou entre 2023 e 2024. O cenário se explica por uma série de fatores, que incluem inflação, juros altos, baixa qualidade do crédito oferecido e pouca educação financeira. Expectativa é de maior comprometimento da renda com dívidas nos próximos meseses. Este é o assunto em destaque nesta edição de Economia do Cotidiano, com o comentarista Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 28-05-25

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