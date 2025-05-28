Brasileiro volta às dívidas após Desenrola; entenda

Os índices de endividamento e inadimplência do brasileiro voltaram a subir nos últimos meses - e a tendência é que continuem aumentando. Isso mesmo após o Desenrola, programa lançado pelo governo para renegociação de dívidas que operou entre 2023 e 2024. O cenário se explica por uma série de fatores, que incluem inflação, juros altos, baixa qualidade do crédito oferecido e pouca educação financeira. Expectativa é de maior comprometimento da renda com dívidas nos próximos meseses. Este é o assunto em destaque nesta edição de Economia do Cotidiano, com o comentarista Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!