Brasil volta a ter impostos sobre combustíveis, e gasolina fica mais cara para consumidor

O ministro da Fazenda formalizou na terça-feira (28) o fim parcial da isenção de impostos nos combustíveis. Na prática, isso significa que os combustíveis ficam mais caros para os consumidores. Na gasolina, o imposto que volta a ser cobrado é de R$ 0,47 por litro. Mas, com os descontos da Petrobras, o impacto será de R$ 0,34 no preço da gasolina. No etanol, o imposto será de R$ 0,02, e o ministro descreveu o valor como simbólico. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica sobre a volta dos impostos. Ouça a conversa completa!