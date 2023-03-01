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Economia do Cotidiano

Brasil volta a ter impostos sobre combustíveis, e gasolina fica mais cara para consumidor

Ouça a conversa completa com o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 01 de Março de 2023 às 18:03

Publicado em 

01 mar 2023 às 18:03
Posto de combustível, gasolina, etanol, abastecimento
Posto de combustível em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O ministro da Fazenda formalizou na terça-feira (28) o fim parcial da isenção de impostos nos combustíveis. Na prática, isso significa que os combustíveis ficam mais caros para os consumidores. Na gasolina, o imposto que volta a ser cobrado é de R$ 0,47 por litro. Mas, com os descontos da Petrobras, o impacto será de R$ 0,34 no preço da gasolina. No etanol, o imposto será de R$ 0,02, e o ministro descreveu o valor como simbólico. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica sobre a volta dos impostos. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 01-03-23

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