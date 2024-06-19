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Economia do Cotidiano

Banco Central deve interromper hoje o ciclo de cortes e manter juros em 10,50%

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 16:57

Publicado em 

19 jun 2024 às 16:57
Banco Central
Banco Central Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) se reúne nesta quarta-feira (19) e deve interromper o ciclo de corte da taxa básica de juros, que vem desde agosto do ano passado, segundo a projeção de analistas do mercado financeiro. Se confirmada a manutenção da taxa Selic, ela permanecerá em 10,50% ao ano, o menor nível desde fevereiro de 2022, ou seja, em pouco mais de dois anos. No atual patamar, a taxa brasileira é alta na comparação internacional. As informações são do portal "G1". Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 19-06-24

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