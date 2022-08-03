Banco Central deve elevar a taxa básica de juros a 13,75%

A primeira sessão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, com a análise de conjuntura, começou nesta terça-feira (2), estendendo-se pela tarde de hoje e pela manhã de quarta-feira (3). O presidente do banco Central, Roberto Campos Neto, e os oito diretores da instituição têm mais uma rodada de discussões antes de indicarem o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 13,25% ao ano. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!