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Economia do Cotidiano

Banco Central deve elevar a taxa básica de juros a 13,75%

Confira as explicações do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 18:19

Publicado em 

03 ago 2022 às 18:19
Poupança, cofrinho, cofre, moeda, dinheiro, investimentos
Selic Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A primeira sessão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, com a análise de conjuntura, começou nesta terça-feira (2), estendendo-se pela tarde de hoje e pela manhã de quarta-feira (3). O presidente do banco Central, Roberto Campos Neto, e os oito diretores da instituição têm mais uma rodada de discussões antes de indicarem o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 13,25% ao ano. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 03-08-22.mp3

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