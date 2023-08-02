Banco Central deve baixar juros pela primeira vez em três anos

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne nesta quarta-feira (2) e deve iniciar o ciclo de corte nos juros básicos da economia brasileira. Se confirmado, esse será o primeiro corte dos juros em três anos. A última queda aconteceu em agosto de 2020, em meio à fase mais aguda da pandemia da Covid-19, quando a taxa Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano (o nível mais baixo da história). Tema para o comentarista Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!