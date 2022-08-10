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Economia do Cotidiano

Auxílio pode reduzir pobreza, mas conta para mais pobres virá depois, alerta FGV

Quem analisa o assunto é comentarista Celso Bissoli

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 18:10

Publicado em 

10 ago 2022 às 18:10
Auxílio Brasil 2022
Auxílio Brasil 2022 Crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
O governo federal iniciou nesta semana o pagamento de uma série de benefícios sociais que pretende colocar dinheiro na mão das famílias mais pobres do país, além de um auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros e taxistas. Mas, na visão do diretor do FGV Social e fundador do Centro de Políticas Sociais (FGV Social/CPS), Marcelo Neri, essas medidas devem reduzir a pobreza apenas até o fim do ano, quando a maior parte das ações realizadas a partir da "PEC das bondades" diminui ou acaba. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 10-08-22

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