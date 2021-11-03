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Economia do Cotidiano

Auxílio Brasil e PEC dos Precatórios: entenda qual é a relação entre esses projetos

Ouça as explicações do economista Celso Bissoli

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 17:44

Publicado em 

03 nov 2021 às 17:44
Sessão extraordinária do plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - 28/10/2021
Sessão extraordinária do plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - 28/10/2021 Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
O governo federal quer achar um espaço no Orçamento para aumentar o valor do Bolsa Família - rebatizado como Auxílio Brasil - sem desrespeitar o teto de gastos constitucional. A solução proposta envolve mexer com o pagamento dos precatórios, nome dado às dívidas geradas por derrotas da União, estados e municípios em decisões judiciais. O pagamento dos precatórios é obrigatório e incluído no Orçamento anual - o valor em 2022 é de R$ 89 bilhões. Por isso, o Executivo propôs parcelar em até dez anos os precatórios e usar o espaço orçamentário para custear o Auxílio Brasil. Quais são os impactos econômicos dessa relação entre o Auxílio Brasil e a PEC dos Precatórios? Quem responde é o economista Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça:
Economia do Cotidiano - 03/11/2021
Com informações da Agência Senado

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