Auxílio Brasil e PEC dos Precatórios: entenda qual é a relação entre esses projetos

O governo federal quer achar um espaço no Orçamento para aumentar o valor do Bolsa Família - rebatizado como Auxílio Brasil - sem desrespeitar o teto de gastos constitucional. A solução proposta envolve mexer com o pagamento dos precatórios, nome dado às dívidas geradas por derrotas da União, estados e municípios em decisões judiciais. O pagamento dos precatórios é obrigatório e incluído no Orçamento anual - o valor em 2022 é de R$ 89 bilhões. Por isso, o Executivo propôs parcelar em até dez anos os precatórios e usar o espaço orçamentário para custear o Auxílio Brasil. Quais são os impactos econômicos dessa relação entre o Auxílio Brasil e a PEC dos Precatórios? Quem responde é o economista Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça: