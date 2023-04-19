As polêmicas em torno da taxação das compras até 50 dólares

O governo Lula (PT) decidiu manter a isenção para compras internacionais de até US$ 50 após repercussão negativa da proposta. Lula convocou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e integrantes da equipe econômica na noite de ontem para pressionar pelo recuo. O recuo foi anunciado nesta terça-feira (18) por Haddad. O ministro disse que Lula pediu que a questão seja resolvida administrativamente, sem o fim da isenção que existe atualmente para encomendas de transações entre pessoas físicas no valor de até US$ 50.