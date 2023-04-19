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Economia do Cotidiano

As polêmicas em torno da taxação das compras até 50 dólares

A análise é do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 17:56

Publicado em 

19 abr 2023 às 17:56
Saiba como não sair em ciladas nas compras internacionais online
Compras online Crédito: Pexels
O governo Lula (PT) decidiu manter a isenção para compras internacionais de até US$ 50 após repercussão negativa da proposta. Lula convocou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e integrantes da equipe econômica na noite de ontem para pressionar pelo recuo. O recuo foi anunciado nesta terça-feira (18) por Haddad. O ministro disse que Lula pediu que a questão seja resolvida administrativamente, sem o fim da isenção que existe atualmente para encomendas de transações entre pessoas físicas no valor de até US$ 50.
Na prática, a mudança na regra afetaria gigantes asiáticas, como Shopee, AliExpress e Shein. Haddad afirmou que o governo vai reforçar a fiscalização. Será criado um grupo para estudar práticas internacionais contra a fraude. Mudar regra poderia prejudicar pessoas que agem de boa-fé, disse Haddad. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 19-04-23

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