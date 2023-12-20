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Economia do Cotidiano

Aprovação da Reforma Tributária: entenda o que muda na prática

Ouça as análises do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 18:22

Publicado em 

20 dez 2023 às 18:22
Economia
Economia Crédito: Pexels
O Congresso Nacional promulga hoje, em sessão solene, a Reforma Tributária aprovada na última sexta-feira. A cerimônia oficializa a criação de um novo sistema de impostos no país. A mudança é histórica e ocorre após quase quatro décadas de discussões sobre novos modelos tributários. O impasse que dura desde a redemocratização tem fim após uma série de negociações entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, além da participação do Ministério da Fazenda. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 20-12-23

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