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Economia do Cotidiano

Análise: inflação não poupa ninguém em fevereiro, aponta Ipea

As explicações são do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 16 de Março de 2022 às 17:55

Publicado em 

16 mar 2022 às 17:55
Inflação acelerou em julho
Inflação Crédito: Pixabay
A inflação sentida no bolso! O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda de fevereiro aponta para uma aceleração inflacionária para todas as faixas de renda. As famílias de renda alta registraram a maior aceleração inflacionária no período, passando de 0,34% em janeiro para 1,07% em fevereiro. Já o segmento que apresentou a menor taxa inflação em fevereiro foi o das famílias com renda média-baixa (0,93%). Para as classes de renda mais baixas, o maior vilão foi o grupo de alimentos e bebidas.
Já o que fez as famílias de renda alta saltarem do menor para o maior aumento inflacionário entre janeiro e fevereiro foram reajustes das mensalidades escolares e dos cursos extracurriculares. Transporte escolar, transporte por aplicativo e pacotes turísticos também pesaram mais nos bolsos das classes altas. Tema desta edição do "Economia do Cotidiano", com Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 16-03-22.mp3

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