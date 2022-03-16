Análise: inflação não poupa ninguém em fevereiro, aponta Ipea

A inflação sentida no bolso! O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda de fevereiro aponta para uma aceleração inflacionária para todas as faixas de renda. As famílias de renda alta registraram a maior aceleração inflacionária no período, passando de 0,34% em janeiro para 1,07% em fevereiro. Já o segmento que apresentou a menor taxa inflação em fevereiro foi o das famílias com renda média-baixa (0,93%). Para as classes de renda mais baixas, o maior vilão foi o grupo de alimentos e bebidas.