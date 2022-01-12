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Economia do Cotidiano

Análise: carta do BC é protocolar e não aponta cenários já previstos para 2022

Ouça o economista Celso Bissoli

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 16:31

Publicado em 

12 jan 2022 às 16:31
Edifício-sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte, em Brasília
Edifício-sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte, em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli analisa a carta aberta enviada pelo Banco Central ao ministro Paulo Guedes, da Economia, sobre o descumprimento da meta de inflação de 2021. Segundo ele, a carta é protocolar e assinala fatos já conhecidos. "A carta justifica o ano que passou, mas não aponta fatores já previstos , como vai se comportar o cenário ao longo do ano". Na análise do comentarista, é provável que a meta da inflação não seja alcançada novamente em 2022 e os principais efeitos da escalada da taxa Selic só devem ser sentidos no final deste ano e em 2023. Ouça:
Economia do Cotidiano - 12/01/2022

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