Análise: carta do BC é protocolar e não aponta cenários já previstos para 2022

Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli analisa a carta aberta enviada pelo Banco Central ao ministro Paulo Guedes, da Economia, sobre o descumprimento da meta de inflação de 2021. Segundo ele, a carta é protocolar e assinala fatos já conhecidos. "A carta justifica o ano que passou, mas não aponta fatores já previstos , como vai se comportar o cenário ao longo do ano". Na análise do comentarista, é provável que a meta da inflação não seja alcançada novamente em 2022 e os principais efeitos da escalada da taxa Selic só devem ser sentidos no final deste ano e em 2023. Ouça: