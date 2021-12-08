Análise: alta da Selic vai controlar inflação, mas corroer poder de compra do brasileiro

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reunirá nesta quarta-feira (8) para definir a taxa básica de juros da economia. A previsão é que a Selic sofra o sétimo aumento seguido, passando de 7,75% para 9,25% ao ano. Se for confirmada essa alta prevista, a taxa atingirá o maior patamar em pouco mais de quatro anos. Como a taxa Selic a 9,25% vai impactar a população? Assunto para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Na análise do economista, a alta da Selic vai ajudar no controle da inflação, mas vai acabar corroendo ainda mais o poder de compra. Ouça: