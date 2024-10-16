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Economia do Cotidiano

Ampliar isenção do IR pode ter impacto fiscal de R$ 45 bilhões; entenda

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 17:32

Publicado em 

16 out 2024 às 17:32
Declaração do imposto de renda
Declaração do imposto de renda Crédito: Freepik
Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IPRF) seja ainda maior do que a dos R$ 5 mil prometidos para seu governo durante a campanha presidencial. Segundo Lula, a ampliação dessa faixa vai muito além de um compromisso de campanha. “É um compromisso de justiça”, disse o presidente ao afirmar que isso será possível a partir da taxação dos super ricos. A proposta do governo em ampliar a isenção do IR para salários até R$ 5 mil pode ter um impacto de R$ 45 bilhões nas contas públicas do governo, segundo Ítalo Franca, chefe de políticas fiscais e estudos especiais do Santander, em entrevista à CNN. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 16-10-24

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