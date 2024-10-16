Ampliar isenção do IR pode ter impacto fiscal de R$ 45 bilhões; entenda

Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IPRF) seja ainda maior do que a dos R$ 5 mil prometidos para seu governo durante a campanha presidencial. Segundo Lula, a ampliação dessa faixa vai muito além de um compromisso de campanha. “É um compromisso de justiça”, disse o presidente ao afirmar que isso será possível a partir da taxação dos super ricos. A proposta do governo em ampliar a isenção do IR para salários até R$ 5 mil pode ter um impacto de R$ 45 bilhões nas contas públicas do governo, segundo Ítalo Franca, chefe de políticas fiscais e estudos especiais do Santander, em entrevista à CNN. Ouça a conversa completa!