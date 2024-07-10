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Economia do Cotidiano

Alta na gasolina e o futuro da inflação: o que pode subir junto e impactar o IPCA?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 16:46

Publicado em 

10 jul 2024 às 16:46
Posto de gasolina é um dos segmentos avaliados no Recall
Posto de gasolina é um dos segmentos avaliados no Recall Crédito: Freepik
Nesta edição do "Economia do Cotidiano", o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que economistas estimam um impacto de 0,13 a 0,21 ponto percentual no IPCA após a Petrobras anunciar um reajuste de 7,11% nos preços da gasolina e do gás de cozinha (GLP). Analistas veem que isso deve reforçar ainda mais a cautela do Banco Central, que interrompeu o ciclo de cortes na taxa Selic na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e se depara com uma desancoragem cada vez maior das expectativas de inflação em relação à meta de 3% (que prevê uma tolerância de 1,5 p.p. para cima ou para baixo) e um câmbio mais alto do que o esperado. As informações são de "O Globo". Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 10-07-24

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