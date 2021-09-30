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Economia do Cotidiano

Afinal, o que é ICMS e para que o dinheiro arrecadado é utilizado?

Quem responde é o economista Celso Bissoli

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 21:38

Publicado em 

29 set 2021 às 21:38
Dicas para tirar seu dinheiro da poupança e colocar em outros ativos
Dinheiro Crédito: Pixabay
Nessa semana, o governo do Espírito Santo decidiu congelar a atualização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) pelos próximos meses, caso sejam registrados novos aumentos no preço dos derivados de petróleo. O PMPF é a base de cálculo para cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). De acordo com o governo, a medida pretende evitar novo aumento no preço pago pelo consumidor nos postos de combustíveis. Mas, afinal, o que vem a ser o ICMS? Quem paga pelo tributo? Como ela impacta na vida do consumidor? Celso Bissoli explica nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça:
Economia do Cotidiano - 29/09/2021

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