Afinal, o que é ICMS e para que o dinheiro arrecadado é utilizado?

Nessa semana, o governo do Espírito Santo decidiu congelar a atualização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) pelos próximos meses, caso sejam registrados novos aumentos no preço dos derivados de petróleo. O PMPF é a base de cálculo para cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). De acordo com o governo, a medida pretende evitar novo aumento no preço pago pelo consumidor nos postos de combustíveis. Mas, afinal, o que vem a ser o ICMS? Quem paga pelo tributo? Como ela impacta na vida do consumidor? Celso Bissoli explica nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça: