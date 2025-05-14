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Economia do Cotidiano

Acordo entre EUA e China: entenda os efeitos da "trégua" na economia

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 17:10

Publicado em 

14 mai 2025 às 17:10
China, Estados Unidos, EUA, tarifa, taxa, importação
China, Estados Unidos, EUA, tarifa, taxa, importação Crédito: Shutterstock
Os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir temporariamente as chamadas "tarifas recíprocas" entre os dois países durante 90 dias. As tarifas dos EUA sobre as importações chinesas cairão de 145% para 30%. As taxas da China sobre os produtos americanos serão reduzidas de 125% para 10%. Representantes das duas potências se encontraram no última semana em Genebra, na Suíça, para discutir as taxas sobre importações e anunciaram o acordo em conjunto na madrugada de segunda-feira (12). Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 14-05-25

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